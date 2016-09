Mr Green Casino Devrait Croître de 13% au T2-T3

Entreprise est difficile. Vous pouvez espère que vous allez faire tout droit et, par conséquent, votre entreprise va prospérer. Non importe ce que vous faites, il y a de nombreux facteurs qui peuvent affecter tous les aspects de votre entreprise, le prix, le nombre de clients qui viennent dans les marges, les tendances, les marchés et tout le reste. Donc, lorsque quelqu’un est en train de faire de grandes, nous pouvons tous être heureux pour eux. En particulier, si l’un des ‘gentils’.

Comme le suggère le titre, les premiers numéros sont sortis et qu’il y a une indication significative, qu’au cours de 2016 T2 chiffre d’affaires de M. Green a augmenté d’environ 13%. On ne peut pas dire qu’il n’est pas prévu. Mr Green Casino a commencé l’année très bien, offert des promotions spectaculaires, beaucoup de tours gratuits pour les nouvelles inscriptions ont montré une certaine prometteur entrant dans le en 2016 T2. Et pourtant, aussi haut que 13% cultivé n’était pas quelque chose que quelqu’un pourrait prédire facilement à l’avance.

Aussi, il est estimé que d’un couple de partenariats que Mr Green & Co, représentant Mr Green Casino et M. de Sport Verts signé en 2016 T1, ont été un facteur important dans cette croissance. Si vous n’avez pas encore entendu, en Mars 2016, M. Green a signé deux partenariats avec les grands réseaux d’affiliation. La traite est venu à un effet quelques mois plus tard, et comme un résultat, à un afflux de joueurs a stimulé Mr Green performance dans le cotées en bourse marché.

Comment sont sécurisées ces chiffres?

Si vous allez à droite maintenant et commencer à investir dans votre Mr Green portefeuille? Pas si vite, ami. Au premier, nous vous recommandons de vérifier mr green recension. Que les tendances ont montré encore et encore et après le lancement d’un programme d’affiliation, ou de la signature d’un partenariat avec un réseau d’affiliation, vos numéros sont toujours de voir un coup de pouce. Mais seulement dans la mesure où la fin de 2016 T3 nous allons voir les numéros de stabiliser et de découvrir la réalité.

Un autre facteur que l’on doit obligatoirement mentionner est donc appelé un brexit. M. Green est basé en Suède de l’entreprise, alors que Mr Green Casino est basé à Malte. Et pourtant, le royaume-UNI est un marché extrêmement important pour tous les jeux en ligne. Le “quitter” le vote a déjà causé des dégâts incroyables et tout simplement de rejeter la chance que cela aura un effet sur M. Green performance globale et la performance au royaume-UNI en particulier, ce serait de la folie.

Pour ne pas dire que vous ne devriez pas donner un coup de feu. L’investissement, après tout, c’est prendre un risque. Et de plus gros risques, comme cela, signifie généralement de plus grandes récompenses. Ou des pertes. A partir de maintenant les numéros de bien les regarder et les stocks devraient augmenter, mais nous avons à dire, Monsieur le Vert maintenant n’est pas le plus sûr de paris parce qu’il y a encore beaucoup de choses qui peuvent changer. Mais vaut-il le risque?

