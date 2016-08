La Baie de Somme crève l’écran

La Baie de Somme a rejoint le Club des plus belles baies du monde créé en 1997, et se retrouve aux côtés de sites aussi prestigieux que les baies de Nha Trang au Vietnam, Praia do Rosa au Brésil, Cape Cod en Afrique du Sud.

La Baie de Somme a été retenue, parmi les 30 membres, pour faire partie de la série de 8 films documentaires consacrés aux différents sites du Club, réalisés par la société Exilène.

Ces films seront diffusés sur France 5, puis sur Planète Thalassa et AB International.

Les films sur Bodrum en Turquie, Diego Suarez à Madagascar, Sétubal au Portugal, Bahia au Brésil, Puerto Vallarta au Mexique, Tadoussac au Québec, Along au Vietnam, seront diffusés les mercredis de juillet et août à 14h et celui sur la Baie de Somme le mercredi 30 juillet.