“En ville sans ma voiture”: Amiens primée pour l’organisation de l’opération du 22 septembre

La communauté d’agglomération Amiens Métropole a reçu le “Grand Prix du Jury” dans le cadre de l’opération “En ville, sans ma voiture !”.

Remis par Roselyne BACHELOT, Ministre de l’Écologie et du Développement Durable, à Johanna BOUGON, vice-présidente d’Amiens Métropole ce prix récompense la ville qui présentait l’action la plus intéressante dans sa globalité.

La journée, programmée chaque année le 22 septembre dans le but de réduire la circulation automobile et de favoriser la sécurité de tous les usagers (piétons, rollers, vélos, utilisateurs des transports en commun…) sur l’espace urbain, a en effet clôturé en 2002 sur le territoire d’Amiens Métropole une manifestation organisée tout au long de la semaine précédente autour du thème “La rue, un espace qui se partage”.

Cette manifestation “Carrefour de la Bonne Conduite”, avait pour objectif de promouvoir la sécurité routière, de prévenir les incivilités routières et de permettre à chacun de redécouvrir autrement le cœur de l’agglomération en favorisant la convivialité et l’urbanité.

Amiens Métropole a également reçu le Prix Fidélité, décerné aux villes et agglomérations qui participent chaque année à la journée “En ville, sans ma voiture !”. Ces deux prix valorisent l’action menée depuis plusieurs années par la capitale picarde.