Alternance : les entreprises de l’automobile recrutent plus de 30 jeunes en Picardie

Le Groupement national pour la formation automobile propose à des candidats de 16 à 26 ans de préparer, dans le cadre d’un contrat de Qualification de 12 à 15 mois, une formation en alternance sanctionnée par un Certificat de Qualification professionnelle reconnu par la Convention collective nationale des services de l’automobile.

Plus de 30 postes sont à pourvoir en Picardie dans le domaine de la vente automobile et des pièces de rechange.

– Conseiller Commercial Automobile

Niveau requis : niveau Bac et titulaire du Permis B

– Vendeur en pièces de rechange et accessoires

Niveau requis : Titulaire ou de niveau CAP / BEP Distribution, Magasinage

Les jeunes intéressés par ces formations et détenteurs du niveau requis peuvent envoyer leur CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :

GNFA – Agence de Saint-Quentin

Immeuble Sanelec

Rue Antoine Parmentier

02100 Saint-Quentin

Tél. : 03 23 67 75 73 – Fax : 03 23 64 30 36

Email : cqp@gnfa-auto.fr

Site internet : www.gnfa-auto.fr